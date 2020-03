Libro/Pagro beantragen für alle 1.850 Beschäftigten Kurzarbeit

Libro und Pagro schicken alle 1.850 Mitarbeiter ab sofort in die Kurzarbeit. Damit sollen die Arbeitsplätze gesichert werden.

Die Papier- und Schreibbedarfsketten Libro und Pagro schicken alle ihre 1.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen der Coronavirus-Krise ab sofort in Kurzarbeit. Zur Sicherung der Arbeitsplätze setze man auf Teleworking und Kurzarbeit, erklärte die MTH Retail Group am Freitag. Die MTH gehört zur Management Trust Holding AG des Geschäftsmanns und früheren ÖVP-Politikers Josef Taus.

Teleworking: Erreichbarkeit soll sichergestellt werden

Das Kurzarbeitsmodell wähle man, weil wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Infektionen alle Filialen bundesweit geschlossen sind. Ziel sei es, die Belegschaft weiter zu beschäftigen "und später wieder gemeinsam durchzustarten", so der Geschäftsführer von Libro und Pagro, Michael Kremser, in einer Aussendung. Für Mitarbeiter in den Zentralen sei die Möglichkeit von Teleworking eingerichtet, um den weiterlaufenden Betrieb und die Erreichbarkeit sicherzustellen.