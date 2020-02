Liam Gallagher in Wien: Oasis-Klassiker retten holpriges Solo-Konzert

Es war ein Mix aus neuem Material und Oasis-Klassikern, das Liam Gallagher am Dienstag bei seinem ersten Konzert in Wien unter eigenem Namen zum Besten gab - wobei, bei aller Britpop-Nostalgie, es war kein perfektes Konzert, aber unterhaltsam. Insbesondere die großen Hymnen schafften es, auch bei miesem Klang und angeschlagener Stimme zu begeistern.

Ruppiger Start des Liam Gallagher-Konzerts in Wien

Es begann ruppig, denn schon nach wenigen Takten brach der Sänger ab und drohte einem Besucher, der ihn mit einer Bierdusche begrüßt hatte. Die Becherwerfer beschränkten sich für den restlichen Abend auf Ziele im Zuschauerraum und Liam präsentierte erst mal drei Lieder aus seinem aktuellen, sehr soliden Album "Why Me? Why Not.", wobei "Shockwave" richtig schön polterte und krachte, und zwei aus seinem Solo-Debüt. Es schepperte, aber bis "For What It's Worth" hatte sich der Sound halbwegs eingependelt und die Hymne machte durchaus jenen von Oasis Konkurrenz.