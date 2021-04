LGBTIQ-Foto-Mahnwache in Wiener Innenstadt zerstört

Vor dem Polnischen Institut in Wien wurde eine LGBTIQ-Foto-Mahnwache zerstört. Die Grüne Ewa Ernst-Dziedzic kündigte eine Anzeige an.

Die Grünen haben am Montag auf die Zerstörung einer Foto-Mahnwache gegen LGBTIQ-freie Zonen in Polen vor dem Polnischen Institut in Wien aufmerksam gemacht. Sie werde umgehend Anzeige gegen unbekannt erstatten, kündigte die Grüne Menschenrechtssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic gegenüber der APA an: "Ich möchte, dass dem nachgegangen wird, wer die Mahnwache zerstört hat, ob sie während der Demonstrationen am Samstag erfolgte und ob womöglich eine bestimmte Gruppe dahinter steckt."