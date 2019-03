LGBTIQ-Events 2019 in Wien

Seit 2010 fördert die Stadt Wien Projekte, die die Lebenssituation von Lesben, Schwulen, Transgender-Personen, intergeschlechtlichen und queeren Menschen verbessern und zur gleichberechtigten Teilhabe dieser Personengruppen an der Gesellschaft beitragen sollen. Heuer sind einige Projekte mit europäischem Schwerpunkt geplant.

“Mit der Europride, die im Juni in Wien stattfindet, sendet die Regenbogenhauptstadt Wien ein starkes Zeichen nach Europa”, so der für Antidiskriminierung zuständige Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky. Außerdem findet 2019 die Konferenz und Ausstellung “Queer History Day” zum Thema 50 Jahre Stonewall, der Geburtsstunde der modernen LGBTIQ-Bewegung im Jahr 1969 statt. Erstellt wurde zudem eine Broschüre über afrikanische LGBTIQ-Personen in Wien, eine Online-Bibliothek zum Thema Transgender, Informationsmaterial zum Thema Intergeschlechtlichkeit, eine Freecard-Serie zum Thema Homophobie in der Schule und eine Buchpublikation von Eltern von LGBTIQ-Kindern mit dem Titel “Das wichtigste ist doch, dass die Kinder glücklich sind”. Veranstaltet werden außerdem eine Forumtheateraufführung zum Thema Wien und Europa und ein Sommercamp für europäische trans- und intersexuelle Jugendliche.