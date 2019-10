"Lex Uber" wird Fall für Verfassungsgerichtshof

"Lex Uber", die Anfang Juli im Nationalrat beschlossene Zusammenlegung von Taxi- und Mietwagengewerbe, wird ein Fall für den Verfassungsgerichtshof. Dabei unterstützen die Wiener NEOS eine Individualbeschwerde von rund 30 Unternehmen, die das Gesetz zu Fall bringen wollen. Rechtsanwalt Wolfram Proksch sieht in der Regelung u.a. den Gleichheitsgrundsatz und die Erwerbsfreiheit verletzt.

"Die Beschwerde ist praktisch fertig", schilderte Proksch am Dienstag in einer Pressekonferenz. Sie werde in Kürze eingereicht. Kern des Gelegenheitsverkehrs-Gesetzes, das im September 2020 in Kraft treten soll, sind einheitliche Tarife für Taxi und Mietwagen und ein verpflichtender Taxischein für alle. Derzeit bestehen deutliche Unterschiede: Im Taxigewerbe gibt es fixe Preise mit Fahrpreisanzeiger (Taxameter), bei Mietwägen kann der Preis derzeit noch frei vereinbart werden. Mietwagenfirmen können damit deutlich niedrigere Preise anbieten als Taxis, was sich beispielsweise der Fahrtenvermittler Uber - er kooperiert in Österreich mit Mietwagenunternehmen - zunutze macht.