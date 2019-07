LEVEL-Geburtstags-Aktion: 20.000 Tickets ab 29,99 Euro

LEVEL bietet an seinem 1. Geburtstag 20.000 Tickets ab knapp 30 Euro an.

LEVEL bietet an seinem 1. Geburtstag 20.000 Tickets ab knapp 30 Euro an.

Die Billigfluglinie LEVEL feiert am 17. Juli den ersten Geburtstag ihrer Kurzstreckenbasis in Wien. Aus diesem Grund gibt es nur am 16. und 17. Juli 20.000 LEVEL-Tickets ab 29,99€.

Ein Jahr nach dem Start in Wien möchte sich LEVEL mit Tickets ab 29,99€ bei allen Passagieren und denen, die es noch werden wollen, bedanken. 20.000 der begehrten Tickets können nur am 16. und 17. Juli 2019 auf flylevel.com ergattert werden. Gültig ist diese Aktion auf sämtliche Flüge zwischen 01. September 2019 und 30.03. 2020 zu allen Destinationen.

Europa zum kleinen Preis entdecken

Ab November 2019 gilt der neue Winterflugplan, welcher Frequenzerhöhungen zu Städten wie Paris, Hamburg oder Barcelona, aber auch neue Destinationen wie Florenz und Rom vorsieht

LEVEL Winterflugplan (November 2019 bis März 2020):

Wien – Paris: bis zu 13 Mal / Woche

bis zu 13 Mal / Woche Wien – Barcelona: 9 Mal / Woche, 2x täglich Fr. und So.

9 Mal / Woche, 2x täglich Fr. und So. Wien – Hamburg: 9 Mal / Woche, 2x täglich Mo., Mi., Fr.

9 Mal / Woche, 2x täglich Mo., Mi., Fr. Wien – Rom: Bis zu 2 Mal täglich

Bis zu 2 Mal täglich Wien – Florenz: 7 Mal / Woche

7 Mal / Woche Wien – London Gatwick: 7 Mal / Woche

7 Mal / Woche Wien – Amsterdam: 7 Mal / Woche

7 Mal / Woche Wien - Alicante: 2 Mal / Woche (zwischen 19.12 und 06.01)

2 Mal / Woche (zwischen 19.12 und 06.01) Wien - Bilbao : 2 Mal / Woche (zwischen 19.12 und 06.01)

: 2 Mal / Woche (zwischen 19.12 und 06.01)

Ab sofort bietet LEVEL auch Priority Boarding an. Passagiere die stressfrei fliegen möchten, können bei Online-Buchungen für acht Euro Schlangen am Flughafen umgehen und sicher gehen, dass ihr Handgepäckstück mit in die Kabine kommt.