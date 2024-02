Letzter Urlauberschichtwechsel mit Start der Semesterferien in der Steiermark und OÖ

Der kommende Samstag steht noch einmal im Zeichen des Urlauberschichtwechsels. Der ÖAMTC informiert über die Stau-Hautspots auf Österreichs Straßen.

Nach dem massiven Stauaufkommen am letzten Wochenende ist mit starker Rückreise nach Deutschland, vor allem nach Bayern, zu rechnen. Hauptbetroffen davon werden laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen alle Tiroler Verbindungen und Grenzübergänge nach Deutschland, sowie die Verbindung A10-A1 in Salzburg zum Grenzübergang Walserberg sein.

Ferienbeginn sorgt am Wochenende wieder für viel Verkehr auf Österreichs Straßen

"Durch den Ferienbeginn in Teilen Tschechiens und der Slowakei wird auch im Osten Österreichs einiges los sein. So rechnen wir mit Verzögerungen vor dem A6/A4 Knoten Bruckneudorf und vor dem Gegenverkehrsbereich auf der A1 bei Mondsee in Fahrtrichtung Westen", prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die gute Nachricht: Wie am letzten Wochenende wird es ein sehr starker Reisesamstag. Am Sonntag sollten Ausflügler großteils störungsfrei vorankommen.