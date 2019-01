Letzter Stichtag für Digitale Vignette am 14. Jänner

Ab 1. Februar ist nur die Klebevignette 2019 in Zitronengelb oder die Digitale Vignette gültig. Damit auch die Digitale Vignette ab 1. Februar gilt, muss sie spätestens am 14. Jänner gekauft werden.

“Weil man erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf die Digitale Vignette verwenden kann, ist der 14. Jänner ein ganz wichtiger Tag für alle, die heuer lieber klicken statt picken. Wer also bis dahin die Digitale Vignette kauft, kann sicher gehen, ohne Probleme ab 1. Februar 2019 Autobahnen und Schnellstraßen benützen zu können”, erklärt ASFINAG-Geschäftsführerin Ursula Zechner. Preislich herrscht dabei kein Unterschied: Sowohl das analoge als auch das digitale Exemplar kosten 89,20 Euro.

Digitale Vignetten auch an Verkaufsautomaten und Vertriebsstellen

Sofort gültige Digitale Vignetten gibt es an den ASFINAG Vignetten-Verkaufsautomaten. Die ASFINAG hat das Angebot der Verkaufsautomaten an den Standorten Kiefersfelden, im ASFINAG-Büro Innsbruck (alle Tirol), Hörbranz (Vorarlberg) und am Grenzübergang Suben (Oberösterreich) bereits erweitert. Weitere Standorte sind in Planung. Ebenfalls sofort gültig sind die Digitalen Vignetten, die bei Vertriebspartnern wie dem ÖAMTC, ARBÖ, Trafiken und einigen Tankstellen erworben werden.