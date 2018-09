Letzte Runde für Wiener Gratis-Grätzeltouren

Noch neun mal wird es die Gelegenheit geben, die Wiener Bahnhofsareale bei einer kostenlosen Grätzeltour zu erkunden.

Bis zum 5. Oktober können die drei Wiener Bahnareale Hauptbahnhof, Nord- und Nordwestbahnhof bei den Touren besichtigt werden. Zu Fuß wird der Nordwestbahnhof am 7. September und am 5. Oktober besichtigt. Das Nordbahnhof-Areal wird am 14. September bei einer geführten Radtour erkundet. Außerdem wird eine Kräuterkunde-Tour in der Freien Mitte am 21. September, ein Besuch des Pumpwerk Laaerberg am 7. September und eine Besichtigung des TU Wien-Forschungsareals im Arsenal am 28. September stattfinden.