Letzte große Reisewelle im Sommer steht vor der Tür

Am kommenden Wochenende enden auch die Ferien in West- und Südösterreich sowie in Bayern und Baden-Württemberg. Daher kommt es zur letzten großen Reisewelle im heurigen Sommer.

Am Wochenende kommt es zu letzten großen Reisewelle im heurigen Sommer. Die Ferien enden in Bayern und Baden-Württemberg, daher ist auf der Fernpassstrecke (B179), der Brenner Autobahn (A13) und der Inntal Autobahn (A12) mit langen Staus zu rechnen.

Betroffen sind auch die Tauern Autobahn (A10) und in weiterer Folge der Grenzübergang am Walserberg (A1). Bei der Einreise nach Österreich ist zudem an den Grenzübergängen Karawankentunnel auf der A11 und in Spielfeld auf der A9 mit langen Wartezeiten zu rechnen.

Airpower in Zeltweg: 300.000 Besucher erwartet

Am Freitag und Samstag findet die Airpower in Zeltweg statt. Rund 300.000 Besucher werden erwartet. Daher wird es im Großraum Zeltweg, entlang der Murtal Schnellstraße der Friesacher Straße (B317) und der Obdacher Straße (B78) zu Verzögerungen kommen.

Park&Ride Parkplätze in Fisching und Kraubath, sowie eine Verstärkung der ÖBB-Regionalzüge und Sonderzüge sollen helfen, die Straßen zu entlasten. Es wird empfolen, möglichst früh abzureisen. Die Parkflächen sind an beiden Tagen bereits ab 7.00 Uhr geöffnet.

European Bike Week in Faak am See

Zwischen dem 3. und 8. September findet die European Bike Week in Faak am See statt. Tausende Biker aus Europa, Afrika und Amerika werden in Scharen nach Kärnten pilgern, mehr als 100.000 Motorrad-Fans werden erwartet.

Während der Bike Week werden die Faakersee Ufer Straße (L53) und die Faakersee Straße (B84) um den Faaker See gegen den Uhrzeigersinn als durchgehende Einbahn geführt.

Herbstmesse in Dornbirn

Noch bis Sonntag findet in Dornbirn die Herbstmesse statt. Besucher aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz werden erwartet. Zu Verzögerungen kann es auf der Rheintal Autobahn (A14) bei der Ein- und Ausfahrt Dornbirn Süd, auf der Lustenauer Straße (L204) beim Kreisverkehr Messepark sowie in der Josef-Ganahl-Straße und der Höchsterstraße Richtung Lustenau kommen.

Es wird daher eine öffentliche Anreise empfohlen. Die Eintrittskarte berechtigt zur kostenlosen Fahrt mit Bus oder Bahn in ganz Vorarlberg sowie von den Grenzbahnhöfen Lindau (D), Buchs, St. Margrethen (CH) und St. Anton a. Arlberg.