Leserreporter: Lokführer löschte Zugbrand am Wiener Praterstern

Am Dienstagnachmittag kam es am Bahnhof Praterstern zu einem Zugbrand. Leserreporter Michael B. konnte den Einsatz beobachten und sendete Fotos an VIENNA.at.

Am 15. Jänner kam es gegen 15.00 Uhr am Bahnhof Praterstern im Bereich einer Lok aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Leserreporter Michael B. war vor Ort und schickte Fotos des Einsatzes.

Zugbrand am Praterstern: Lokführer konnte Feuer löschen Auf Nachfrage von VIENNA.at erklärte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf, dass der Zugführer den Brand während der Fahrt bemerkte und umgehend in der nächsten Station -am Praterstern – den Zug stoppte. Dort konnte er den Brand mittels Feuerlöscher selbst löschen.

Aufgrund der Beschädigung musste der Zug eingezogen werden. Vom Brand betroffen war nur die Lok und nicht die Garnitur des Zuges. Die Feuerwehr und die Rettung standen im Einsatz. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, wollte aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.