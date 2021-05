Lesefest "Rund um die Burg" findet nun doch rein digital statt

Auch wenn Kulturveranstaltungen ab dem 19. Mai wieder stattfinden können, haben sich die Veranstalter des Lesefests "Rund um die Burg" dazu entschlossen, das Event am 21. und 22. Mai rein digital abzuhalten.

Schutzmaßnahmen könnten bei Zustrom nicht umgesetzt werden

Eröffnet wird das Lesefest am 21. Mai um 14 Uhr, als erste Autorin startet Barbara Frischmuth mit einer Lesung aus ihrem Erzählband "Dein Schatten tanzt in der Küche". An diesem ersten Lesetag folgen noch Auftritte von u.a. Daniel Wisser ("Wir bleiben noch"), Franzobel ("Die Eroberung Amerikas") oder Konrad Paul Liessmann ("Alle Lust will Ewigkeit"). Die letzte Lesung des Abends bestreitet Mieze Medusa mit einer Lesung aus "Du bist dran". Am Samstag startet Ljuba Arnautovic mit "Junischnee" in den Vormittag, weitere Auftritte von u.a. Barbi Markovic ("Das Kitzelmonster") oder Bettina Balaka ("In nördlichen Wäldern") folgen, bevor Christian Klinger den Lesereigen um 13.30 Uhr mit "Die Liebenden von der Piazza Oberdan" beschließt.