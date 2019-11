Lerntagebuch "Quinn": ECTS der TU Wien mit App tracken

Herrscht auf Österreichs Hochschulen ECTS-Gerechtigkeit? Die App "Quinn", entwickelt von Wiener TU-Studenten, zeichnet den wahren Lernaufwand einzelner Uni-Veranstaltungen auf.

TU-Wien-Projekt "Quinn"

Der Lernaufwand kann mittels der AppQuinn ganz simpel und in wenigen Sekunden getrackt werden. Die App funktioniert dabei wie ein Lerntagebuch, in dem täglich schnell und einfach eingetragen werden kann. Studierende können so ihre Semester auf einfache Weise planen, Statistiken zu ihrem Studium einsehen, Aufwände festhalten und parallel einen wesentlichen Beitrag an der Verbesserung der eigenen Universität leisten. Die erfassten Aufwände werden der Universität anonymisiert zu Verfügung gestellt, denn so können sie reale und theoretische Aufwände vergleichen und unfaire Situation erkennen – in weiterer Folge dann auch Maßnahmen zur Verbesserung einleiten.