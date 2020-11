Leopoldsdorf: Agrana-Zuckerfabrik bleibt wohl bestehen

Die Rettung der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf steht laut NÖN kurz vor der Rettung. Der Konzern hält sich zu Zusagen von Rübenbauern aber noch bedeckt.

38.000 Hektar Rübenäcker fehlten

Die Agrana habe am 25. August mitgeteilt, dass es für eine Weiterführung der Zuckerfabrik Leopoldsdorf bis Mitte November 2020 eine Zusicherung einer Rübenanbaufläche in Österreich von zumindest 38.000 Hektar geben müsse, so Agrana-Sprecher Markus Simak am Montag auf APA-Anfrage. Die Kontrahierungsfrist sei aus organisatorischen Gründen mit 31. Oktober festgelegt worden, "um für die Nacharbeit und Kontraktfixierung einen Zeitpuffer zu haben".