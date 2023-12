"Leonardo"-Hubschrauber: Bundesheer-Piloten erhielten Lizenz

Bei einer feierlichen Zeremonie in der Flugschule der italienischen Armee (AVES) in Viterbo, nördlich von Rom, wurden am Freitag Fluglizenzen für den neuen "Leonardo"-Hubschrauber an österreichische Militärangehörige übergeben.

Die von den Streitkräften durchgeführte Fortbildung ist Teil eines Kooperationsprogramms mit Österreich. Der Kurs für die österreichischen Militärangehörigen begann im April und war in zwei Phasen unterteilt: Die erste theoretische Phase dauerte sieben Wochen und die zweite praktische Phase sechs Wochen. Die Lizenz wurde von zehn österreichischen Piloten und acht Flugingenieuren erworben, die 560 Flugstunden absolviert haben, davon 100 im "Full Flight Simulator" (FFS) und 460 auf dem Helikopter, wie AVES in einer Presseaussendung berichtete.

Bundesheer-Piloten erhielten Lizenz für "Leonardo"-Hubschrauber

Das Bundesheer hat im Dezember 2022 den ersten von insgesamt 36 neuen Mehrzweckhubschraubern "Leonardo AW169" erhalten. Bis 2028 soll die Beschaffung abgeschlossen sein. Die "Leonardo"-Hubschrauber ersetzen die 1967 eingeführten leichten Verbindungs- und Transporthubschrauber Alouette III.