Baden in der Mur: Die 51-Jährige wurde von einer Strömung mitgerissen. ©APA (Symbolbild)

Leoben: 51-Jährige starb beim Baden in der Mur

Eine 51-jährige Frau aus Leoben ist Mittwochmittag in Leoben beim Schwimmen in der Mur von der Strömung mitgerissen und abgetrieben worden. In einer großangelegten Rettungsaktion wurde nach der Frau gesucht.

Eine Passantin, der die Frau zuvor noch gesagt hatte, dass sie sich im Gewässer abkühlen wolle, alarmierte die Polizei. Mehrere Streifen sowie Rettung und Feuerwehr rückten an, um nach der Frau zu suchen. Zudem war auch ein Hubschrauber im Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Frau konnte aber nur noch tot geborgen werden.