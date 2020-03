Lenkerin starb bei Unfall auf Wiener S1

Eine 37-jährige Frau kam heute bei einem Autounfall auf der Wiener Außenringschnellstraße ums Leben. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät.

Nach dem mehrmaligen Überschlag ihres Autos auf der Wiener Außenringschnellstraße (S1) in Enzersfeld (Bezirk Korneuburg) ist am Sonntag eine Lenkerin ums Leben gekommen. Die 37-Jährige hatte mit dem Pkw die Randleitschiene touchiert, der Wagen blieb schließlich auf einer Böschung am Dach liegen. Die Frau wurde durch die Feuerwehr aus dem Kfz geborgen, starb laut Polizei aber an Ort und Stelle.