Lenker kam von Fahrbahn ab: Verkehrsunfall in NÖ

Heute kam es auf der L113 Richtung Wagram bei Grafenwörth zu einem Verkehrsunfall. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

In der Früh am 16. Februar wurde die Feuerwehr Grafenwörth zu einem Verkehrsunfall auf die L113 Richtung Wagram gerufen. Ein Lenker war von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere seitliche Einbauten gestreift und kam schwer beschädigt am Straßenrand zu Stehen. Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.