Lena Hoschek begeistert bei der Berliner Fashion Week mit neuer Kollektion

Kleidermacherin Lena Hoschek hat für ihre neue Kollektion die Sprache der Blumen, Fetischerotik und eine Prise Magie zusammengerührt.

Mit ihren am Mittwochnachmittag auf der Fashion Week Berlin vorgestellten Entwürfen erklärt sie Frühjahr und Sommer 2020 zur "Season Of The Witch" (Jahreszeit der Hexe, Anm.) voller Gegensätze: zerbrechlich und dominant, unschuldig und verrucht, zart und robust.