Leiter einer Wiener Justizanstalt soll Geld für vorzeitige Haftentlassungen kassiert haben

Gegen den Leiter einer Wiener Justizanstalt stehen Vorwürfe in Richtung Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch im Raum. Er soll für vorzeitige bedingte Haftentlassungen Geld - die Rede ist von bis zu 15.000 Euro - kassiert haben.

Insasse beschwerte sich über Justizanstalts-Leiter

Die betroffene Justizanstalt habe Ende Juni eine Sachverhaltsdarstellung mit Beschwerden eines Insassen über den Anstaltsleiter an die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien übermittelt, teilte Ressortmediensprecherin Christina Ratz mit: "Das Ergebnis dieser staatsanwaltschaftlichen Bearbeitung ist abzuwarten." Aktuell befände sich im Ministerium die Beantwortung einer parlamentarische Anfrage in Bearbeitung, in der seitens der FPÖ die Vorwürfe aufgegriffen und thematisiert wurden.