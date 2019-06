Leistungsschau: Regierungssprecher hofft auf Lösung

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Leistungsschau aufgrund von finanziellen Problemen beim Bundesheer voraussichtlich nicht mehr stattfinden kann. Regierungssprecher Winterstein hofft nun auf eine Lösung.

Regierungssprecher Alexander Winterstein hofft, dass das für Freitag angesetzte Gespräch zwischen Finanzminister Eduard Müller und Verteidigungsminister Thomas Starlinger zum Heeresbudget eine Lösung betreffend der Leistungsschau des Bundesheeres bringt. Am Vortag war bekannt geworden, dass Starlinger diesen Event wegen Budgetprobleme absagen will, wovon sich Müller überrascht zeigte.

Winterstein sieht unbestrittene Herausforderungen

Winterstein erklärte auf die Frage, auf welcher Seite Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein in Sachen Bundesheer-Budget stehe, er glaube, dass das keine Frage von zwei Seiten sei, denn "da stehen alle auf der selben Seite. Es geht darum, dass das Bundesheer voll einsatzfähig bleibt, dass sich die Österreicher darauf verlassen können, dass das Bundesheer im Notfall zur Stelle sein wird, und so ist das auch."

Gleichzeitig sei es "unbestritten, dass es Herausforderungen in bestimmten Bereichen, denen man sich zu stellen hat", so der Sprecher. Daher gebe es eine Evaluierung der Personal- und Budgetsituation und einen laufenden Dialog insbesondere zwischen dem Verteidigungs- und dem Finanzminister, sagte er. Und Teil dieses Dialogs sei eben auch das Treffen am Freitag. Gefragt, ob es ihm als Regierungssprecher nicht wehtut, wenn ein Minister "aus der Reihe tanzt" und der Finanzminister sich dann in Folge überrascht über diesen Schritt (der Absage der Leistungsschau am Heldenplatz am Nationalfeiertag) zeigt, sagte Winterstein: "Über den optimalen Dialog zwischen Ministern kann man natürlich immer trefflich streiten. Morgen gibt es das Treffen und das wird hoffentlich zur Lösung gereichen."#