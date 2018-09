"Leinwandstars" gesucht: Cineplexx lädt zum Casting

Filmbegeisterte aus ganz Österreich haben von 5. bis 15. September Gelegenheit, am Casting für die neue Imagekampagne von Cineplexx teilzunehmen. Gesucht wird in jedem Bundesland nach neuen "Leinwandstars" für Film- und Fotoaufnahmen. Am 15. September findet das Casting in Wien statt.

“Dein Bundesland – Dein Cineplexx – Dein Gesicht” so das Moto für die neue Imagekampagne von Cineplexx. In allen Bundesländern wird es zwischen 5. und 15. September Castings geben, um die neuen “Leinwandstars” für verschiedene Film- und Fotoaufnahmen zu finden.

“Leinwandstars” aus den eigenen Reihen Da Filme bekanntlich für die Kinobesucher gemacht werden, sollen nun einmal mehr die Besucher im Mittelpunkt stehen. Die Emotionen, die bei einem Film hervorgerufen werden – egal ob Lachen, Gruseln oder sogar Staunen – sind auf den Gesichtern der Zuseher zu erkennen. Bald soll das auch auf den neuen Film- und Fotoaufnahmen so sein.

Daher kommt auch das Motto: “Dein Bundesland – Dein Cineplexx – Dein Gesicht!”.

Die Hauptrolle spielst du! Menschen wie Du und ich sind in den Hauptrollen geplant. Alle Personen, die gerne ins Kino gehen, sind genau richtig, um an einem Casting in ihrem jeweiligen Bundesland teilzunehmen. Über puls4.com kann man sich bewerben. Ob jung oder alt, Alter spielt dabei keine Rolle. Wer eine Leidenschaft für das Kino hat, ist willkommen.

Im Casting werden Stars gefunden Nach dem Casting werden die gefundenen “Leinwandstars” bald schon vor die Kamera treten. Sowohl für den cineplexx-Imagespot als auch für ein Fotoshooting können die neuen Stars posieren. “Die Begeisterung jedes Einzelnen steht dabei für uns im Mittelpunkt, diese wollen wir spüren und über Film und Fotos wiedergeben”, sagt Christian Langhammer, Inhaber und Geschäftsführer von Cineplexx und der Constatnin Film Holding GmbH.

Keine Vorkenntnisse erforderlich Für die Castings sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bewerben kann man sich mit einem Foto unter puls4.com/cineplexx. Interessierte können aber auch ohne Anmeldung zu einem der Kinos kommen.

Termine im Überblick – Castin in Wien am 15. September In vielen Bundesländern war das Casting bereits, die Bundesländer Oberösterreich und Wien sind noch ausständig. Am 14. September findet das Casting im Cineplexx Linz statt und am 15. September das Finale Casting im Cineplexx Wienerberg in Wien. An allen Standorten findet das Casting immer von 15 bis 19 Uhr statt.