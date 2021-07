Leih-E-Roller erkennen und bestrafen Verkehrsrowdys automatisch

Der E-Scooter-Anbieter Link will Verkehrssünder künftig automatisch und in Echtzeit erkennen und bestrafen. So könnten die Fahrzeuge der Verkehrsrowdys abgebremst werden, vorsichtiges Fahren soll hingegen belohnt werden.

Die auch in Wien verfügbaren elektrischen Leih-Roller namens Link sollen in Zukunft Verkehrssünder automatisch einbremsen. "Chronisch unsichere" Lenker dürfen dann zudem gar nicht mehr fahren, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des dahinterstehenden Unternehmens Superpedestrian. "Rücksichtslose Fahrer, missachtete Regeln und die teilweise hohe Unfallgefahr" hätten für Kritik an E-Scootern gesorgt. Deshalb sei ein Sicherheitssystem entworfen worden, das nun getestet wird.

Projekt soll im Herbst nach Europa kommen

Zunächst starten Pilotversuche in den USA, im Herbst seien europäische Städte an der Reihe, hieß es auf APA-Nachfrage. Wann eine größere Ausrollung der Flotte mit dem neuen Pedestrian Defense ("Fußgänger-Schutz") genannten System in Wien geplant ist, war vorerst noch unklar.

"Durch die Integration von Pedestrian Defense in die bestehende Vehicle Intelligence (VI) Plattform von Superpedestrian werden unsichere Verhaltensweisen erkannt und sofort korrigiert, indem der Roller verlangsamt oder sicher gestoppt wird", erläuterte Biderman. Beispielsweise werde das Fahren auf dem Gehsteig oder in falscher Richtung sowie aggressives Ausweichen und wiederholtes starkes Bremsen erkannt und verhindert.

Rabatte bei rücksichtsvoller Fahrweise

Verbessert sich das eigene Fahrverhalten, erhält man Rabatte auf zukünftige Fahrten. Die Daten sollen aber auch an "Entscheidungsträger" weitergeleitet werden, um etwa Orte aufzuzeigen, die für unsicheres Verhalten oder eine erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit anfällig sind.