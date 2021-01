Leichtes Erdbeben im Raum Judenburg zu spüren

In der Obersteiermark hat Dienstagfrüh laut Erdbebendienst der ZAMG die Erde leicht gebebt.

Im Raum Judenburg, in dem es in den vergangenen Monaten mehrere tektonische Bewegungen gegeben hatte, war dies deutlich zu spüren. Laut ZAMG war auch ein Grollen hörbar. Allerdings seien bei der geringen Stärke keine Schäden an Gebäuden zu erwarten.