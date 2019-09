Leichterer Zugang zur Patientenverfügung: Ratgeber hilft

Im Nationalrat wurde im Vorjahr ein leichterer Zugang zur Patientenverfügung beschlossen. Nun hilft ein schriftlicher Ratgeber beim Abschluss.

Das vom Hospiz-Dachverband und den Patientenanwälten erstellte Heft wurde am Mittwoch vorgestellt. Was noch fehlt, ist die Registrierung der Verfügungen in der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA, wie in der Pressekonferenz kritisiert wurde.