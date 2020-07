Leichter Anstieg bei Pflegegeld-Beziehern im Mai

Die Zahl der Pflegegeld-Bezieher ist im Mai im Jahresvergleich mit rund 464.000 Personen leicht gestiegen. Bei der Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe gab es kaum eine Veränderung.

Mehrheit der Pflegegeld-Bezieher weiblich

Die Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe blieb nahezu unverändert. So entfielen im Mai 28,3 Prozent auf Stufe 1, 21,2 Prozent auf Stufe 2, 18,3 Prozent auf Stufe 3, 14,7 Prozent auf Stufe 4, 11,2 Prozent auf Stufe 5, 4,3 Prozent auf Stufe 6 und zwei Prozent auf die Stufe 7, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Pflegebedarf nach Stunden.

Kontinuierlicher Zuwachs bei Beziehern

Das Pflegegeld, das seit seiner Einführung 1993 kontinuierlich an Wert verloren hatte, wurde mit Jänner 2020 angehoben und wird nun jährlich valorisiert. Die Geldleistung wurde davor erst fünf Mal erhöht, zuletzt 2016. Laut Experten soll das Pflegegeld in den vergangenen 25 Jahren rund 35 Prozent an Wert verloren haben. Die ab 2020 jährliche Erhöhung orientiert sich am Pensions-Anpassungsfaktor.