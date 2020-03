Leichter Anstieg bei Coronavirus: 47 Erkrankte in Österreich

In Österreich sind die Coronavirus-Fälle leicht gestiegen. Mittlerweile wurden laut Gesundheitsministerium 47 positiv getestet, drei mehr als tags zuvor.

17 bestätigte Fälle gab es laut Innenministerium in Wien, 15 in Niederösterreich, vier in der Steiermark, vier in Salzburg, vier in Tirol und jeweils einer in Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg.