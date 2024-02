Leiche in Wiener Wohnung: Das ergab die Obduktion

In einer Wohnung in Wien-Ottakring hat es diese Woche einen Leichenfund gegeben.

In Ottakring hat es am Mittwoch einen Leichenfund gegeben. Am Freitag teilte die Wiener Polizei mit, die Obduktion habe eine Todesursache durch Stichverletzungen in den Oberkörper ergeben.

Ein Fragezeichen steht allerdings hinter der Identität des Toten. "Aufgrund er Umstände, vor allem aufgrund der Verletzungen des Opfers, besteht der Verdacht, dass es sich um einen Fall der organisierten Kriminalität handeln könnte", hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien. Die Leiche hatte sich neben einer Marihuana Aufzuchtanlage befunden. Bestätigt wurden von der Polizei Medienberichte, wonach dem Opfer Gliedmaßen abgetrennt worden seien.