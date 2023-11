Leiche in geparktem Auto im Burgenland entdeckt

In Oberwart (Burgenland) hat es einen Leichenfund gegeben.

In Oberwart ist am Donnerstag in einem geparkten Auto eine männliche Leiche gefunden worden. Der Tote wurde in der Früh im Bereich der Rotunde entdeckt, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage Medienberichte. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Eine Obduktion wurde angeordnet.