Leiche in Bezirk Baden entdeckt: Verdächtiger soll bei Wiener Polizei arbeiten

Am Mittwoch ist in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) die Leiche einer Frau entdeckt worden. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner erklärte auf Anfrage der APA, dass ein Gewaltverbrechen vermutet wird.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Der Tatverdächtige ist Polizeibeamter. Nach ihm wurde am Mittwoch in den Abendstunden gefahndet.

Bezirk Baden: Opfer soll Partnerin von Polizeibeamten sein

Beim Opfer soll es sich um die Lebensgefährtin des Mannes handeln. Die 42-Jährige dürfte erdrosselt oder erwürgt worden sein. Nähere Aufschlüsse darüber werde eine gerichtsmedizinische Untersuchung bringen, sagte Schwaigerlehner.

Medienberichten zufolge soll es sich beim Verdächtigen um einen Beamten des Landeskriminalamtes Wien handeln. Seitens der Polizei wurde das vorerst nicht bestätigt. Der leere Wagen des Mannes soll ebenfalls gefunden worden sein.

Fahndung nach Polizeibeamten ging weiter

Die Fahndung nach dem Polizeibeamten (44), der im Verdacht steht, seine Partnerin getötet zu haben, ist am Donnerstag weitergegangen. Die Frau war der Polizei zu Folge am Mittwoch in einem Einfamilienhaus entdeckt worden. Sie dürfte erdrosselt oder erwürgt worden sein.

Die Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hätten sich bestätigt, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner Donnerstagfrüh auf Anfrage. Es werde wegen des Verdachts des Mordes ermittelt. Schwaigerlehner verwies auch darauf, dass eine Obduktion angeordnet worden sei.

Cobra beteiligte sich an Fahndung nach Polizeibeamten

Es gebe in dem Fall keine Hinweise auf eine Gefährdung anderer Personen, sagte der Sprecher weiter. Er bestätigte, dass das Auto des Verdächtigen in einem Windschutzgürtel in Moosbrunn (Bezirk Bruck a.d. Leitha) aufgefunden wurde. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. An der Fahndung nach dem Polizeibeamten waren auch das Einsatzkommando Cobra und die Bereitschaftseinheit beteiligt.

Die mutmaßliche Tötung der Frau wäre nicht der erste Frauenmord im Jahr 2021. Es würde sich um den 22. handeln. Im letzten Monat hatte ein Somalier zwei Somalierinnen in Wien getötet.

Gewaltverbrechen an Frauen: Österreich vorne

Österreich liegt bei Gewaltverbrechen an Frauen im europäischen Spitzenfeld. In der EU waren 2019 mehr als ein Drittel der Mordopfer Frauen. In Österreich lag der Anteil bei mehr als 50 Prozent und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt, wie aus Daten der Statistikbehörde Eurostat hervorgeht.

Nur Zypern (67 Prozent), Lettland (63) und Malta (60) verzeichneten demnach einen noch höheren Wert, in Schweden und Estland lag er indes bei 23 Prozent. Die österreichische Bundesregierung hatte im Mai nach einer Serie an Frauenmorden ein Maßnahmenpaket gegen die Gewalt in der Privatsphäre geschnürt. So soll künftig der Datenaustausch zwischen den einzelnen Einrichtungen verbessert, die Fallkonferenzen verstärkt und die Tatmotive besser durchleuchtet werden. Zudem soll jede Polizeiinspektion in ganz Österreich über speziell ausgebildete Präventionsbeamte verfügen.