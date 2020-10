Leiche in Abbruchhaus entdeckt: Prozess in NÖ

Kommende Woche steht ein 57-Järhiger in Niederösterreich vor Gericht. Er soll 2015 eine 38-Jährige getötet haben.

Ein 57 Jahre alter Mann muss sich am kommenden Donnerstag am Landesgericht Korneuburg wegen Mordes verantworten. Dem ungarischen Staatsbürger wird vorgeworfen, im Jahr 2015 in einem Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) seine Mitbewohnerin erstochen zu haben. Der Beschuldigte war bereits im April 2016 wegen Mordes an seiner damaligen Lebensgefährtin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Schauplatz der Bluttat war ebenfalls das Himberger Objekt gewesen.