Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" bittet um Spenden

Die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" startet eine Spendenkampagne, um ihre Prozesse gegen Pädagogen zu finanzieren.

"Mit unzähligen Klagen will uns die Gewerkschaft finanziell ruinieren und mundtot machen", so der Gründer Benjamin Hadrigan in einer Aussendung. "Für ein junges Start-Up sind die Gerichts- und Anwaltskosten ein kaum zu stemmender Brocken."