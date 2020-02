Lehrerbewertungs-App "Lernsieg": Bedenken beim Datenschutz

Grundsätzlich sind Lehrerbewertungsplattformen zuläassig. Dennoch gibt es bei der Lehrerbewertung-App "Lernsieg" Bedenken zum Thema Datenschutz.

Lehrerbewertungsplattformen im Internet sind grundsätzlich zulässig. Zu diesem Schluss kommt der Professor für Technologie- und Immaterialgüterrecht, Nikolaus Forgo (Uni Wien), in einem Gutachten für das Bildungsministerium zur App "Lernsieg". Allerdings gebe es durchaus rechtliche Probleme, etwa bei den erhobenen Daten der Schüler, so Forgo am Montag vor Journalisten.

Datenschutz: Verfahren gegen "Lernsieg" eingestellt



Gutachten: Lehrerbewertungsplattformen grundsätzlich zulässig



Auch der Wissenschafter kommt zum Schluss, dass Lehrbewertungsplattformen prinzipiell zulässig sind. "Es gibt ein legitimes Informationsinteresse der Öffentlichkeit an der Bewertung. Daran ändert sich auch nichts, wenn Bewertungen anonym abgegeben werden", so Forgo. Mögliche rechtliche Probleme sah er darin, dass Lehrer kein Feedback zur Bewertung abgeben können, Schüler ihre Bewertung offenbar nicht korrigieren können und nicht sichergestellt ist, dass die bewertenden Schüler auch tatsächlich in die betreffende Schule gehen. Diese Bedenken äußerte zum Teil auch die Datenschutzbehörde in ihrem Bescheid, verwarf diese aber.