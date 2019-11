Lehrer mit App bewerten: Ministerin fürchtet Bashing

Bildungsministerin Iris Rauskala will die geplante Lehrer-Bewertungsapp nicht bewerten. Laut Bildungsministerium ist eine Einführung von Feedback ohnehin vorgesehen.

Bildungsministerin Iris Rauskala will die geplante neue App zur Bewertung von Pädagogen durch Schüler noch nicht bewerten. "Es stellt sich die Frage, ob sie für konstruktive kritische Feedback-Kultur genützt wird", so Rauskala am Dienstag vor Journalisten. "Es wäre nicht in unserem Sinn, wenn es zu Bashing oder digitaler Vernaderung kommt."