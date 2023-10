Seit dem Vorjahr werden im Burgenland in den Volksschulen alle Zweitklässler mit einer Blockflöte ausgestattet, mit dem Ziel, Kinder möglichst früh mit Musik in Kontakt zu bringen. Die Lehrer sehen das kritisch.

Lehrer kritisieren Flöten-Pflicht im Burgenland: "Riesenaufwand und Lärmpegel"

Bei der Vorstellung des Projekts im Vorjahr durch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wurden die Gesamtkosten pro Jahr mit rund 200.000 Euro beziffert. Sulyok sähe dieses Geld gerne anders eingesetzt: "Es wäre schön, wenn man mehr Ressourcen für die individuelle Förderung der Kinder hätte." So sollte es etwa in der Schuleingangsphase eine Doppelbesetzung der Lehrkräfte in der Klasse geben. Denn beim Wechsel vom Kindergarten in die erste Schulklasse weisen die Kinder ein ganz unterschiedliches Niveau auf, erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende: "Das wäre eine große Investition, aber nachhaltig gesehen besser."