Lehr-Einsteiger in Wien 2018: Trend hält weiter an

Im Jahr 2018 gab es in Wien 6,6 Prozent mehr Lehr-Einsteiger. Auch die Zahl der Lehrbetriebe nimmt wieder zu.

Aktuelle werden in den Lehrbetrieben in Wien 13.185 Lehrlinge ausgebildet, das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Unternehmen, die Fachkräfte heranbilden ist gestiegen (plus 104 Unternehmen = 3,2%).

Die Wiener Betriebe freuen sich über das Interesse an Lehrberufen. Insgesamt sind in Wien derzeit 4,282 Lehrlinge im ersten Lehrjahr (plus 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr)

Beliebte Lehrberufe in Wien: Tourismus sowie Gewerbe und Handwerk Besonders ausgeprägt ist der Zuwachs an Lehr-Beginnern in den Sparten Gewerbe und Handwerk mit einem Plus von 106 Lehrlingen im ersten Lehrjahr (+7,83 %) sowie in der Tourismus- & Freizeitwirtschaft mit einem Plus von 75 Lehrlingen (+13,2 %).

“Es sind wieder mehr Wiener Unternehmer, die mit ihrer Entscheidung Lehrlinge auszubilden große Verantwortung für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Wien übernehmen. Sie unterstützen damit auch neue Karrierewege, wie etwa die Lehre gemeinsam mit Matura oder die Lehre nach der Matura. Und sorgen so für die gut ausgebildeten Fachkräfte von morgen”, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.