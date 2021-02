Lehner: Fürsorgeanstalten sollen fusioniert werden

Der Sozialversicherungs-Chef Peter Lehner will auch die 15 Krankenfürsorgeanstalten der Länder und Gemeinden mit den Sozialversicherungsträgern fusionieren.

Gut ein Jahr nach der Kassenreform lässt der aktuelle Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Arbeitgeber-Vertreter Peter Lehner (ÖVP), mit einem Vorschlag aufhorchen: Er will auch die 15 Krankenfürsorgeanstalten der Länder und Gemeinden (sechs davon in Oberösterreich) mit den Sozialversicherungsträgern fusionieren, die unter dem Dachverband zusammengefasst sind. Das sei "der nächste logische Schritt", sagt Lehner in den "OÖNachrichten" (Freitagausgabe).