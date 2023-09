Lederhose & Dirndl: Der Rocktober im Wiener Hard Rock Cafe

Zum Rocktober gibt es im Hard Rock Café Vienna eine limitierte Rocktober-

„O’zapft is“ heißt es aktuell nicht nur in München, sondern auch in der Wiener Rotenturmstraße. Denn das Oktober-Fest hat sich auch das Hard Rock Cafe Vienna zum Anlass genommen, um eine limitierte, Wiesn-inspirierte Speisekarte „Beer, Brats und Beats“ für Rocktoberfest-Fans zu kreieren. Bis 8. Oktober gibt es kulinarische Volksfest-Stimmung im Hard Rock Cafe Vienna.

Vienna Hard Rock Café lädt zum Rocktober ein

Es ist wieder Zeit für Dirndl, Lederhose und Brezn und das Hard Rock Cafe rockt mit einer Speisekarte, die in passende Stimmung versetzt. Noch bis 8. Oktober gibt es in der Rotenturmstraße 25 neben den regulären Speisen und Burgern auch den Klassiker Brezel mit Beer Cheese – einer

Käsesauce – zum Dippen. Die Hard Rock-Variante einer Bratwurst als Hot Dog mit in Bier geschmorten Zwiebeln will genauso probiert werden wie das Schnitzel Sandwich mit Salat, eingelegtem Rotkraut und Dattel-Schalotten-Chutney. Dazu gibt es ganz klassisch Pommes. Auch die Getränke auf der Karte passen zu Brezel und Bratwurst: Neben Bier gibt es eine modern interpretierte Variante: Dem Whiskey Apple Mule bestehend aus einem Bourbon, frischem grünem Apfel sowie Limette, Zitrone und Ginger Beer.