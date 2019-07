Lebensrettung in NÖ: Mann weckt Nachbarn in verrauchtem Haus

Ein Mann aus Traiskirchen (Bezirk Baden) hat seinem Nachbarn in der Nacht auf Samstag möglicherweise das Leben gerettet, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden in einer Aussendung. In einem Haus in einer abgelegenen Kleingartensiedlung in Traiskirchen hatte es nach Mitternacht im Bereich der Küche zu brennen begonnen, während der Hausmieter schon schlief.