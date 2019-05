"Lebensraum Naturnacht" zeigt Problematik der Lichtverschmutzung in Wien

Künstliches Licht verdrängt die Nacht in Wien immer mehr. Im Rahmen des Projekts "Lebensraum Naturnacht" wollen Forscher nun den Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf die Spur gehen.

An die Vermessung der Auswirkungen der Lichtverschmutzung macht sich ein auf zwei Jahre angelegtes wissenschaftliches Projekt. Unter der Leitung des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien werden Forscher etwa analysieren, wie stark Kunstlicht das Dunkel der Nacht in Österreich verdrängt, hieß es in einer Aussendung des NHM anlässlich des “Internationalen Tag des Lichts” der UNESCO am Donnerstag.