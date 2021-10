Lebensmittelindustrie mit Kostenlawine konfrontiert

Die Lebensmittelproduktion bleibt nicht von den Turbulenzen rund um Rohstoffknappheit und Engpässe in Verkehr sowie Logistik verschont.

Lebensmittelindustrie: Fachverband berichtet von "großer Sorge"

Die Unternehmen könnten oft weder auf andere Lieferanten oder Logistikdienstleister ausweichen noch Agrarwaren in der notwendigen Qualität und Quantität im Inland oder am Weltmarkt ordern. "Das ist eine ungewöhnliche Situation und belastet die Betriebe sehr. Wir sind in großer Sorge", so Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin im Fachverband der Lebensmittelindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich am Montag in einer Aussendung.