"Lebensborn"-Entbindungsheim in NÖ: Zeitzeugen gesucht

Die Rassenpolitik der Nazis galt auch der Förderung "erbgesunden" Nachwuchses. Eine zentrale Rolle spielten dabei die Entbindungsheime des SS-Vereins "Lebensborn". Historiker suchen nun Zeitzeugen, die über das "Heim Wienerwald" in NÖ Auskunft geben können.

SS-Verein "Lebensborn" betrieb Entbindungsheime

Es gab auch Gerüchte, dass in den Heimen SS-Männer und vorzugsweise blonde, blauäugige Frauen des Bund Deutscher Mädel zum Zweck der Zeugung "zusammengeführt" wurden. Das sei aber historisch nicht haltbar, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung des Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz, das in einem Forschungsprojekt die Geschichte des "Heim Wienerwald" aufarbeiten will.