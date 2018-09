Le Burger zieht in die Wiener Rotenturmstraße

Das Burgerrestaurant "Le Burger" eröffnet im Dezember eine neue Filiale im 1. Wiener Bezirk. Das Familienunternehmen übernimmt die frühere Cafe Bar BLOOM.

In der Rotenturmstraße 15 in der Wiener Innenstadt eröffnet Ende Dezember bereits das 6. Le Burger in Österreich. Geplant sind ein Burger-Lift, eine lebende Wand über zwei Stockwerke, sowie exklusive Burger, die es so nur im ersten Bezirk geben wird.