Le Burger eröffnet in der SCS mit 111 Gratis-Burgern

200 Sitzplätze auf 600m², eine Showbühne, eine Sonnenterrasse, eine Kaffee-& Cocktail-Bar und vieles mehr: Mit der Eröffnung der größten Le Burger-Filiale in der SCS bei Wien setzt das Restaurant neuen Maßstäbe.

Franchisenehmer Mahrem Mert ist Neueinsteiger in der Brance: "Unsere erste 'Winterkollektion' wie der Rainbow Burger kam beim VIP-Opening sehr gut an. Dabei handelt es sich um einen dreifarbigen Veggie-Burger, der mit einem Popcorn-Bun gefüllt ist. Außerdem servieren wir hier erstmals saftiges Filet-und Rib-Eye-Steak, als Flat Iron, Ladies' Cut und Gentlemen's Cut. Neu sind auch das Beef Tartar, die Pastinaken-Orangen-Suppe und vieles, vieles mehr."

Auch vegan oder glutenfrei: Le Burger in der SCS

Wer das Angebot selbst verkosten will, muss schnell sein: Am 28. November gibt es die ersten 111 Burger kostenlos. Aber auch Low-Carb-Fans, Vegetarier oder Veganer müssen auf das Le Burger in der SCS Vösendorf nicht verzichten. So wird der Patty z.B. in Salatblätter gewickelt oder der Bun durch einen veganen aus Dinkel ersetzt. Geschäftsführer Lukas Tauber dazu: "Wir haben einen Patty auf Basis von Kichererbsen, Zucchini und – die besonders innovative Variante -einen Popcorn Patty."