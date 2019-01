Lawinenwarnstufe 4: Skigebiet Hochkar ist evakuiert

Bundesheer soll Häuser am Hochkar freischaufeln

Aufgrund der großen Schneemengen am niederösterreichischen Hochkar hat die Gemeinde Göstling (Bezirk Scheibbs) das Bundesheer um Hilfe gebeten. “Wir haben grünes Licht erhalten, dass wir Unterstützung vom Bundesheer bekommen”, berichtete Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP) am Dienstag.“Wir räumen die Straße auf einer Strecke von drei Kilometern bis zur ersten Gefahrenstelle, ab da ist gesperrt”, sagte Fahrnberger nach einer Lagebesprechung am Dienstag zur APA. Entlang der Straße bis zum Hochkar müssen Lawinen gesprengt werden. “Dafür brauchen wir aber Erkundungsflüge, die derzeit nicht möglich sind”, berichtete der Bürgermeister. Insgesamt gebe es auf der Straße bis zum Hochkar drei Gefahrenstellen.

Das Bundesheer wurde angefordert, um Wohnobjekte freizuschaufeln. Damit das möglich ist, müsse allerdings vorher die Straße freigeräumt werden, sagte Fahrnberger. Die Lawinenkommission werde täglich tagen, kündigte er an. Weiters müssen, sobald es die Lage zulässt, die Liftanlagen mithilfe von Freiwilligen von Schnee befreit werden. “Wir versuchen, den Skibetrieb ab Montag wiederherzustellen”, so der Bürgermeister.

Sorgen bereitet allerdings die Wetterprognose, weil weitere Schneefälle vorhergesagt sind. Die Webcams zeigten auch am Dienstag trübes Winterwetter bei Minusgraden und Wind am Hochkar. Der Schnee liege an Stellen mit Verwehungen bis zu sechs Meter hoch, hieß es.

(APA/red)