Lawinensituation in NÖ teilweise weiterhin kritisch

Die Lawinensituation in mittleren und hohen Lagen der Ybbstaler Alpen und des Rax-Schneeberggebietes bleibt auch am Mittwoch kritisch. Der Warndienst Niederösterreich hat das Risiko am Dienstagabend als “erheblich” (Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala) eingestuft. “Mäßige” Lawinengefahr (Stufe 2) wurde für die übrigen Gebiete im Bundesland prognostiziert.