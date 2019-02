Laut WMO: 2015 bis 2018 waren die wärmsten Jahre der Messgeschichte

Am Mittwoch wurde von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bekanntgegeben, dass die vergangenen vier Jahre die wärmsten der Messgeschichte waren.

Die vergangenen vier Jahre waren die wärmsten weltweit seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. 2018 war das viertwärmste Jahr, die globale Durchschnittstemperatur lag rund ein Grad Celsius höher als im vorindustriellen Zeitalter und 0,38 Grad über dem Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Das gab die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) mit Sitz in Genf am Mittwoch bekannt.

Weit bedeutender als die Wertung einzelner Jahre sei der langjährige Trend, erklärte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Die 20 wärmsten Jahre weltweit seien in den vergangenen 22 Jahren registriert worden. Das Ausmaß der Erwärmung in den vergangenen vier Jahren sei aber außergewöhnlich gewesen, konstatierte der Meteorologie und urgierte Maßnahmen zur Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes. Der Temperaturanstieg ging Hand in Hand mit einer Zunahme der Konzentration klimaschädlicher Gase in der Atmosphäre.