Laut Einkaufsexperten droht Engpass bei Magnesium

Ex-Audi-Einkaufsvorstand Bernd Martens und der deutsche Wirtschaftsprofessor Dirk Hecht rechnen mit einem Enpass bei Magnesium.

China beherrsche den Halbleitermarkt und habe bei Magnesium mit 87 Prozent der Weltproduktion fast ein Monopol, sagte Hecht am Montag. Die starke Verknappung des Leichtmetalls Magnesium führe bereits zu Rekordpreisen, erzeuge weltweite Verzerrungen am Markt und "kündigt enorme Störungen in der Lieferkette an".