LaudaMotion: Passagier erlitt an Bord Herzinfarkt

Am 6. Dezember hat ein Passagier an Bord einer LaudaMotion-Maschine einen Herzinfarkt erlitten. Die Cockpit- und Kabinen-Crew soll dabei "vorbildlich" reagiert haben.

Ein Passagier hat am 6. Dezember an Bord einer LaudaMotion-Maschine von Wien nach Dublin einen Herzinfarkt erlitten. Laut Management handelten Cockpit- und Kabinen-Crew "vorbildlich", der Flieger wurde priorisiert zur Landung am Bestimmungsort freigegeben. Der Erkrankte wurde dort von der Rettung übernommen, berichtete Austrian Wings am Montag.