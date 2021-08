Lauda-Piloten werden stundenweise bezahlt: Kritik

Die Gewerkschaft vida kritisiert die neuen Piloten-Arbeitsverträge bei der Ryanair-Tochter Lauda Europe, da Piloten kein Grundgehalt erhalten, sondern stundenweise abgerechnet werden.

Piloten hätten sich "aufgrund ihrer nochmals verschärften prekären Arbeitsbedingungen" an die Gewerkschaft gewandt. In den Verträgen sei kein Grundgehalt mehr vorgesehen, sondern nur noch eine Bezahlung von 40 Euro brutto für jede tatsächlich geleistete Flugstunde, hieß es in einer Gewerkschaftsaussendung am Dienstag.

Kein Grundgehalt für Lauda-Piloten in neuen Verträgen

"Vorher hätten die Piloten zumindest noch 40 Flugstunden als monatliches Grundgehalt ausbezahlt bekommen - wenn auch ohne vertraglichen Rechtsanspruch - und so zumindest auf ein Basiseinkommen von 1.600 Euro brutto im Monat hoffen können", so die Gewerkschaft. Eine APA-Anfrage bei Ryanair blieb vorerst unbeantwortet.

Regierung gefordert

Der Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt, Daniel Liebhart, forderte Maßnahmen der türkis-grünen Regierung gegen Sozialdumping in der Luftfahrtbranche. Durch die Beschäftigungspolitik von Lauda werde "ein Dumpingwettbewerb in der Branche erzeugt, wodurch mittelfristig jedes Unternehmen zu derartig fragwürdigen Praktiken greifen wird, um im harten Preiskampf bestehen zu können". Der Gewerkschafter appellierte an die Wirtschaftskammer mit einem Branchen-Kollektivvertrag gegen Sozialdumping vorzugehen. "Sonst wird es auch in Zukunft Pilotinnen und Piloten mit Dienstort Flughafen Wien und befristeten, prekären maltesischen oder ähnlichen Dienstverträgen in Österreich geben und es kann weiter auf Kosten der Beschäftigten billig geflogen werden", sagte Liebhart.